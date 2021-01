Le ministère de la Justice a annoncé, samedi, la tenue d'une réunion de coordination, samedi prochain, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA) pour revoir l'arrêté ministériel définissant les modalités d'ouverture du concours d’accès à la formation pour obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

"En réponse aux multiples demandes pour l'ouverture d'un concours d’accès à la formation pour obtenir le CAPA, et après avoir examiné les propositions de l'UNOA en date du 18 janvier 2021, le ministère de la Justice annonce la tenue d’une réunion de coordination entre les représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’UNOA", a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.

Cette réunion se tiendra au siège du ministère de la Justice le 30 janvier 2021 et portera sur la révision de l'arrêté ministériel du 12 mars 2015, définissant les modalités d'ouverture du concours d’accès à la formation pour l'obtent ion du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, son organisation et son fonctionnement, ainsi que le nombre d'examens, leur nature, leur durée, leur coefficient et leur programme, la composante de la commission du concours et la moyenne d'admission", ajoute la même source.

Il sera question également "d’étudier les modalités d'organisation du concours d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA au titre de l'année 2021-2022", selon le communiqué du ministère de la Justice.