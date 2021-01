La direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a planté plus de 300.000 arbres depuis le lancement du programme national de reboisement 2019-2021, sous le slogan :"Un arbre pour chaque citoyen", a indiqué samedi à Alger le conservateur des forêts de la wilaya d’Alger, Nourredine Bâaziz.

"Nous avons déjà planté plus de 300.000 arbres à ce jour. Nous nous sommes fixés un objectif de 450.000 arbres mais nous avons les capacités de dépasser ce chiffre escompté", a assuré M. Bâaziz, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation sur la protection de l’environnement, lancée au niveau de la forêt de Ben Haddadi à Béni Messous, dans la banlieue ouest d’Alger.

Soulignant l’intérêt de l’éducation environnementale dans la préservation de l’environnement, le conservateur des forêts d’Alger a expliqué que la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger organise chaque année, dans le cadres de son programme "My Space is green" (mon environnement est vert), des campagnes de sensibilisation sur le rôle des arbres dans la protection de l’environnement en milieu u rbain.

"Ce programme cible les enfants et le mouvement associatif en premier lieu, mais il concerne également l’ensemble des acteurs activant dans l’environnement", a-t-il déclaré en marge de cet événement durant lequel 500 arbres ont été plantés par des écoliers et des associations avec l’appui technique de la direction des forêts d’Alger.

"L’objectif, a-t-il poursuivi, c’est de développer une culture environnementale chez les gens, en les sensibilisant sur les problèmes écologiques et de créer un lien affectif entre le citoyen et l’arbre". Dans le cadre de la préservation des espaces verts dans la capitale, ce responsable a également mentionné le lancement de 23 agri-parcs qui représentent des zones tampons entre la partie urbaine et la partie agricole.

"Ces infrastructures agricoles constitueront une ceinture verte qui bordera les espaces agricoles les protégeant contre l’étalement urbain", a-t-il fait valoir annonçant que 1.200 hectares ont déjà été plantés, mettant en avant l’impact économique de ce projet et sa contribution dans le bien-être des Algérois . En parallèle de ces actions d’envergure, le responsable a fait part de 157 cités au niveau de la capitale concernées par le programme de la direction des forêts de la wilaya d’Alger, relatif à l’embellissement des quartiers et l’ aménagement des espaces verts urbains.