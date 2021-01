Le secteur des travaux publics de Médéa a bénéficié d’une dotation budgétaire de près d’un milliard de DA au titre de l’exercice en cours pour la réalisation de projets importants, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Le wali Djilali Doumi qui avait présidé une réunion de l’exécutif de wilaya consacrée au secteur des travaux publics a indiqué que les dotations budgétaires pour le programme 2021 seront spécifiquement destinées à la prise en charge des opérations de développement dans les zones d’ombre et aux préoccupations des populations en matière de renforcement du réseau routier de ces sites. Il est attendu d’entamer la concrétisation des projets inscrits au titre de l’année en cours dans les meilleurs délais afin d’éviter le retard accusé par les programmes précédents, notamment celui de l’année dernière qui n’a été lancé qu’en octobre passé. "En plus de favoriser le développement du secteur des travaux publics et d’améliorer le cadre de vie des citoyens, ce nouveau programme permettra d’effacer les disparités entre les régions", a observé le wali. Lors de la m ême réunion de l’exécutif, il a été procédé à un examen détaillé des projets du secteur des travaux publics, notamment ceux en cours de réalisation ou au stade d’exécution des procédures administratives avant leur lancement.

M. Doumi n’a pas caché son mécontentement quant à l’état d’avancement des projets du secteur, notamment concernant le suivi rigoureux des travaux par les subdivisionnaires des travaux publics et la participation des chefs de daïras et des responsables des collectivités locales afin de garantir la réalisation des projet selon les normes et dans les délais contractuels.