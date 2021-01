Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA ) de la commune de Boufatis (Oran) organise des sorties de sensibilisation pour inciter les jeunes à rejoindre cet établissement de formation, après avoir constaté "un désintérêt" à s’inscrire à la session prochaine, a-t-on appris samedi des promoteurs de cette initiative.

Ainsi, depuis novembre dernier, date d’ouverture des inscriptions de la session prochaine un faible engouement des jeunes a été constaté, malgré les moyens humains mais aussi les conditions matérielles et pédagogiques nécessaires réunis pour assurer une bonne formation, a indiqué à l’APS, Feham Fouad, directeur du centre. "Les responsables de ce centre, dont les conseillers pédagogiques et les enseignants, ont ainsi pris l’initiative d’effectuer des sorties sur terrain au niveau de la commune et ses zones d’ombre, à l’effet de sensibiliser les jeunes quant à l’importance de la formation pour améliorer les chances d’ avoir un emploi ou encore la création d’une entreprise", a-t-il déclaré.

M. Feham a souligné que le centre, l’unique dans la zone de Boufatis, ouvert de puis près de deux ans, dispose d’une capacité d’ accueil de 300 places pédagogiques et dispense plusieurs spécialités dans différents modes de formation, à l’instar de secrétariat (nouvelle spécialité de la session mars 2021), la couture, la maintenance des équipements du froid, la climatisation, la mécanique et réparation de véhicules légers, le montage sanitaire, l’électricité et la coiffure.

La femme au foyer bénéficiera d’une nouvelle spécialité durant la session de mars prochain, matérialisée dans la couture et l’assemblage des vêtements, a indiqué M. Feham.