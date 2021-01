Les rebelles houthistes du Yémen ont annoncé samedi l'arrivée de leur délégation à Amman, la capitale jordanienne, pour des discussions avec le gouvernement yéménite sur l'échange de prisonniers, parrainées par l'ONU. La chaîne de télévision houthiste al-Masirah a annoncé que le nouveau cycle de négociations devrait commencer dans quelques jours. Le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, Martin Griffiths, n'a pas encore fait de commentaire. Le gouvernement yéménite n'a pas, lui non plus, encore fait de commentaire. En octobre 2020, le gouvernement yéménite et les rebelles houthistes ont libéré un total de 1.056 prisonniers de part et d'autre, ce qui constitue le plus grand accord d'échange entre les deux parties parrainé par l'ONU depuis le déclenchement de la guerre civile au Yémen. Le Yémen est enlisé dans la guerre civile depuis fin 2014, période où les milices houthistes ont pris le contrôle de plusieurs provinces du nord et ont forcé le gouvernement internationalement reconnu du président Abd-Rabbo Mansour Hadi à quitter la capitale Sanaa.