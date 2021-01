Le directeur du comité de réhabilitation dans la mosquée, Bassam Al-Hallaq, a indiqué que les forces d’occupation avaient pris la salle de prière du dôme du rocher, ont interdit les employés du comité de réhabilitation d’accomplir les travaux d’entretien et les ont menacés d’expulsion et d’arrestation s’ils continuent leur travail.

"Les forces d’occupation ont empêché samedi le comité de réhabilitation de mener des travaux d’entretien dans la mosquée Marawani", a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère des Waqfs islamiques et des Affaires religieuses a condamné l’assaut par la police d’occupation dans le dôme du rocher et l’interdiction de mener des travaux d’entretien par le comité de réhabilitation de la mosquée d’Al-Aqsa.

Le ministère a assuré que l'occupant israélien vise à s’emparer de la mosquée sainte, appelant la communauté internationale à "assumer ses responsabilités et d’intervenir sérieusement pour arrêter ces violations".