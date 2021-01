Les crédits bancaires au Cameroun ont connu une hausse record au troisième trimestre 2020 selon l'association mondiale de banques centrales, l'Institute of International Finance (IFF) basé à Washington.

Au cours des mois d’août et septembre 2020, les crédits accordés par les banques commerciales camerounaises au secteur privé ont progressé respectivement de 54% et de 50,5% selon les données de l'IFF.

Ce sont les plus fortes progressions mensuelles pour cet indicateur depuis que ces données sont analysées, soit janvier 2017.

Dans le même temps, ajoute la même source, les engagements des banques vis-à-vis du secteur public non financier en 2020 ont progressé de 1,7%, soit la plus forte progression depuis 2014.

L’encours des engagements au profit des administrations publiques dans le bilan des banques commerciales a pour sa part atteint 18% en 2020, son niveau le plus élevé depuis 2014 également.

"Le secteur public revient en grâce auprès des banques après une période assez tendue, marquée par d’importants non remboursement relevés notamment du côté des sociétés parapubliques", note l'IFF.

Concernant le secteur privé, l'IFF estime que celui-ci est "souvent évincé du marché du crédit, lorsque s’intensifie les prêts au secteur public".

"Cela a une fois de plus été observé entre décembre 2019 et juin 2020, lorsque des mois de hausse du crédit aux entités publiques, sont allées de paire avec une baisse subséquente des prêts accordés au secteur privé.

Le retour d’un sentiment positif vis-à-vis de l’économie, s’était aussi accompagné d’une hausse de crédit au secteur privé et d’un ralentissement à l’endroit du secteur public", explique l'institution.