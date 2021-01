"Dans le cadre de la rationalisation des dépenses au service extérieur, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement a décidé de fermer deux ambassades (Ottawa et Brasilia) et un consulat général à Laâyoune (...) pour des raisons financières et de réciprocité", précise le ministère dans un tweet.

Dans un autre tweet, il est signalé que "le Canada et le Brésil seront diplomatiquement couverts par l'ambassade du Burundi à Washington.

Notre ambassade à Rabat au Maroc restera fonctionnelle et en retour, le Burundi s'attend à l'ouverture d'une ambassade du Royaume du Maroc au Burundi avec résidence à Bujumbura".

Le Burundi a ouvert son consulat général dans la ville sahraouie occupée, Laâyoune, le 28 février 2020, une action à travers laquelle le Maroc vise à affirmer sa prétendue souverai neté sur les territoires sahraouis occupés.