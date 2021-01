La direction de l'USM Bel-Abbes a annoncé, samedi, la démission du Directeur général de la Société sportive par actions (SSPA) du club, du secrétaire général et du manager général, au lendemain de la défaite concédée à domicile contre le WA Tlemcen (2-3) dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Le trio composé de Morsli, Bouanani et Bengorine, respectivement, a indiqué, dans un communiqué de presse, qu’il va dévoiler "les raisons de cette démission collective lors d’une conférence de presse qu’il a programmée pour les prochaines heures".

Le courant ne passe plus entre les trois dirigeants, qui ont été délégués l’été passé par le Conseil d’administration de la SSPA pour gérer les affaires de l’équipe de football et ladite structure, à sa tête le président Abdelghani El Hennani.

Le patron du conseil d’administration a accusé, dans des déclarations à la presse à l’issue de la rencontre de vendredi, le Directeur général Morsli "de mener l’équipe à la dérive".

Abdelghani El Hennani a notamment déploré le fait que la formation de la "Mekerra" soit restée sans entraîneur depuis la première journée du championnat, soit depuis le départ de Lyamine Boughrara qui a jeté l’éponge à cause de la non-qualification des nouvelles recrues au nombre de 14 joueurs, sur décision de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Il a indiqué, en outre, qu'il comptait "convoquer dans les jours à venir un conseil d’administration pour examiner la situation du club et prendre des décisions importantes".

La direction de l'USMBA n'a réussi que jeudi passé à obtenir les licences de ses nouveaux joueurs après s'être acquittée de ses dettes envers d'anciens éléments de l’équipe estimées à plus de 50 millions de dinars.

Elle a aussi trouvé un accord avec la Fédération algérienne de football (FAF) pour rééchelonner ses dettes (22 millions de dinars) envers cette instance, rappelle-t-on.

Contre le WAT, le staff technique intérimaire des Vert et Rouge, qui restaient avant le derby de l’Ouest contre le WAT sur deux victoires de rang, a aligné seulement quatre nouvelles recrues dans le onze de départ.

A l’issue de la 9e journée, l’USMBA glisse à la 13e place avec huit points. L'équipe rendra visite au CR Belouizdad lors de la prochaine journée prévue mardi prochain.