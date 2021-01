Les joueurs du MC Oran ont repris dimanche matin l’entraînement après avoir boudé la séance de la veille pour réclamer la régularisation de leur situation financière, a-t-on appris de ce club de Ligue 1 de football.

Cette reprise s’est effectuée suite à l’entrevue qu’a eue le président du club Tayeb Mahiaoui avec le capitaine d’équipe Oussama Litim, au cours de laquelle le boss oranais s’est engagé à régler une partie du dû des joueurs dans les prochains jours, précise-t-on de même source. Le MCO, quatrième au classement et invaincu depuis le début du championnat, jouera en déplacement face à l’USM Alger mardi dans le cadre de la 10e journée, un rendez-vous que manqueront les deux joueurs Chaouti et Khetab pour blessures, souligne-t-on. Le président Mahiaoui a indiqué, dans un point de presse, que la trésorerie du club a dépensé 200 millions de dinars depuis l’intersaison, et qu’une grande partie de cette somme d’argent a servi à régler les dettes "laissées par les précédentes directions". Il a ajouté avoir besoin "d'au moins 50 millions de dinars supplémentaires pour assurer le bon fonctio nnement du club lors des trois prochains mois".