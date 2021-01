L’entraîneur de l’OGC Nice, Adrian Ursea, n’a pas tari d’éloges sur le milieu international algérien Hicham Boudaoui, auteur d’un "bon match" samedi en déplacement face au RC Lens (1-0), dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

"Il fallait que je change quelque chose, que je trouve quelque chose sur le plan tactique et collectif. Hicham a fait un sacré bon match.

Je l’ai mis là parce que je voulais qu’il joue ce rôle de numéro 6 car c’est un joueur extrêmement intelligent, qui a une grosse capacité à retransmettre sur le terrain, tout de suite avec beaucoup d’efficacité, les choses qu’on lui demande", a réagi le coach niçois sur le site officiel du club.

L’unique but de la partie a été inscrit par l’autre international algérien de Nice, Youcef Atal (49e), sorti juste après sur blessure à la cuisse.

Il s’agit du premier but de la saison pour Atal qui n’est pas épargné par les blessures depuis quelques mois déjà.

"Hicham est un garçon qui court beaucoup, environ 12 kilomètres, et les courses qu’il fait sont à haute intensité.

On a véritablement un profil que beaucoup d’entraîneurs aimeraient bien avoir. Ce soir, je suis très satisfait de sa performance", a ajouté le successeur de Patrick Vieira sur le banc de la formation azuréenne.

Il s’agit de la première victoire de l'OGC Nice depuis cinq journées.

A l’issue de ce succès, Nice rejoint provisoirement à la 12e place Brest avec 26 points chacun.