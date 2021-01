Cette infrastructure, la seule à Oran dédiée à la discipline en attendant l’inauguration du stade d’athlétisme relevant du nouveau complexe sportif, servira de site d’entraînement lors du rendez-vous continental, a précisé la même source.

Les travaux de rénovation toucheront tous les équipements du stade, à l’image de la piste, qui sera totalement rénovée, des gradins et des vestiaires, assure-t-on encore de même source.

Cet équipement, qui abrite les entraînements d’une vingtaine de clubs locaux en athlétisme, mais aussi d’autres spécialités, se trouve actuellement dans un piteux état.

Sa réhabilitation permettra de l’exploiter lors du championnat d’Afrique d’athlétisme, et aussi à l’occasion des Jeux méditerranéens (JM) programmés également dans la capitale de l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022, souligne-t-on.

Outre ce stade, les athlètes concernés par le championnat d’Afrique d’athlétisme auront également à s’entraîner, lors de cette épreuve, au niveau du stade d’athlétisme relevant du nouveau complexe sportif d’Oran en cours de construction.

Les travaux du stade en question "avancent bien", a indiqué à l’APS, Sofiane Benchekor, chargé des infrastructures sportives concernées par les JM, informant au passage que la pose de la piste d’athlétisme et la semence de la pelouse du terrain démarreront bientôt.

Quant au stade principal de 40.000 places, relevant du même complexe et qui accueillera la compétition officielle lors du championnat d’Afrique, il devrait être livré avant le 31 mars prochain, selon le calendrier établi récemment par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et les parties intervenant dans le projet, lors d’une réunion tenue à Alger, rappelle-t-on.

Dans ce contexte, deux experts étrangers spécialisés dans la pose de la piste d’athlétisme sont à pied d’oeuvre à Oran pour piloter l’opération, en attendant l’arrivée, cette semaine, de la piste fabriquée en Suisse, a fait savoir Sofiane Benchekor.