Le Bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, Président du Conseil de la Nation par intérim, a adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a subi avec succès une intervention chirurgicale au pied droit, ses voeux de prompt rétablissement et un retour prochain au pays afin qu'il poursuive ses missions nobles et historiques au service de l'Algérie, indique jeudi un communiqué du Bureau de ce Conseil.

"Le Bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, Président du Conseil de la Nation par intérim et au nom de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la Nation, tout en suivant l'évolution de l'état de santé de Monsieur le Président de la République rend louange à Allah l'Omniscient le Tout Puissant d'avoir couvert le Chef de l'Etat de sa bienveillance et permis le succès de l'intervention chirurgicale qu'il vient de subir", précise la même source.

Le Bureau du Conseil de la Nation a adressé au président Tebboune "ses vœux de prompt rétablissement et un retour prochain au pays afin de poursuivre ses missions no bles et historiques au service de l'Algérie", conclut le communiqué.