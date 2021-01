Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali, a affirmé jeudi à Alger que la vision prospective du secteur quant au développement du réseau routier national était basée essentiellement sur la réalisation des projet de dédoublement de voies au niveau des wilayas dans la limite des ressources financières disponibles.

A une question sur le raccordement de la wilaya de Tiaret à l'autoroute Est-Ouest passant par Boughezoul, lors d'une plénière du Conseil de la Nation dédiée aux questions orales, le ministre a fait savoir que la vision prospective du secteur concernant le développement du réseau routier national était basée essentiellement, à court terme, sur la réalisation des projets de dédoublement de voies structurelles au niveau des circuits inter wilayas en vue d'insuffler une dynamique efficace au trafic routier tout en tenant compte des normes de sécurité routière.

"La politique du secteur repose également sur la classification des routes en fonction du nombre des véhicules qui les traversent au quotidien", a-t-il expliqué ajoutant que "ces projets seront inscrits selon les capacités financières disponibles".

Et en réponse aux préoccupations des autorités locales et des citoyens, M. Chiali a annoncé la programmation d'un projet d'autoroute entre les wilayas de Tiaret et Relizane sur une distance de 50 km dans le cadre du Plan national d'oriontation des routes, ajoutant que l'étude du projet a été finalisée en sus de la réalisation d'une autre autoroute entre Khemis Meliana et Tissemsilt (160 km) dont l'étude est en cours.

Il a également rappelé que le programme comportait un troisième projet concernant la réalisation d'une autoroute liant Tennes à Tissemsilt et Tiaret (220 km) dont l'étude est en cours. Ces projets visent à désenclaver ces wilayas et à y booster la croissance économique, a-t-il dit, soulignant que le Gouvernement lancera ces projets dès que les enveloppes financières soient disponibles.

En réponse à une question du membre Tahar Ghazil sur la situation des routes dans les wilayas de Ghardaïa et d’El Menia, M. Chiali a relevé l’existence d’un projet de transformation de la Route 1 en autoroute est-ouest et la programmation du dédoublement de cette route dans son tronçon reliant entre Chiffa et El Menia sur une distance de 848 km, dont 366 km au niveau de la wilaya de Ghardaïa, rappelant que l’étude a été inscrite en 2014 dans le cadre du Fonds spécial du développement des régions du Sud (FSDRS), avec une enveloppe financière de 260 millions de DA.

Selon les explications du ministre, ce projet a été gelé en 2015 en raison des difficultés financières, mais après le dégel récemment des projets inscrits dans le FSDRS, l’étude a été relancée et sera finalisée cette année pour ensuite démarrer le projet.

Pour ce qui est de la Route 49 reliant la RN 1 à la ville de Hassi Messaoud en passant par Zelfana dans la wilaya de Ghardaïa sur 243 km, elle sera une route dédoublée sauf le tronçon de Ghardaïa sur 70 km.

A propos de la Route 33 entre Berriane et Deraya à la RN 1 et la RN 3 entre les wilayas d’Ouargla et Ghardaïa, leurs études ont été réalisées dans le cadre du budget de la wilaya. Quant à la Route 107 reliant entre Metlili et Mansoura, le ministre a indiqué que cette route réalisée entre 1989 et 1991 dans le cadre du programme local, a été classée Route communale au vu de ses virages multiples et ses reliefs. Cette route a été reliée à la RN entre Metlili et Brezina dans la wilaya d’El Bayadh.

Concernant la nouvelle route entre El Menia et Ouargla sur 72 km, elle a été réalisée et sera réceptionnée par étapes.