La ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saida entrera en service fin 2021, a annoncé jeudi le wali de Tiaret Mohamed Amine Dramchi.

En inspectant le chantier du projet, le wali a souligné que la ligne ferroviaire Tiaret-Saida qui s’étend sur 153 kilomètres est un projet stratégique d’importance économique qui entrera en service à la fin de l’année en cours, affirmant que des efforts sont fournis pour lever les contraintes et que le taux d’avancement des travaux est de 85 %.

La pandémie du coronavirus a affecté les travaux qui ont été suspendus durant 9 mois avant leur reprise dernièrement, a-t-il déclaré, signalant qu'il avait donné des instructions pour résoudre les problèmes dans le cadre de la coordination avec différentes entreprises, instances et directions de l’exécutif pour la livraison du projet dans les temps fixés.

En outre, il a indiqué qu’une réunion de coordination sera tenue par le secrétaire général de la wilaya avec les parties prenantes pour dégager des solutions aux problèmes qui entravent l’avancement des travaux du projet.

Le wali a annoncé, par ailleurs, que les problèmes s oulevés au niveau du projet de la ligne ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt seront examinés pour trouver des solutions pour la relance du projet après une suspension des travaux pour plusieurs raisons, soulignant que les citoyens détenant des terres sur le tracé de cette ligne seront indemnisés dans le cadre de l’expropriation, en vertu de la loi au cas par cas.

Le directeur de l’Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) par intérim, Mohamed Khiati, a indiqué que le taux d'avancement global des travaux de réalisation du projet de la ligne ferroviaire Tiaret-Saida est estimé à 85 % sur une distance de 153 km dont 133 km réalisés.

Le tronçon destiné à la wilaya de Tiaret est de 107 km dont 88 km réalisés et le restant (19 km) attend la pose des rails.

Cette visite a porté aussi sur l’inspection des deux gares routières de passagers et de fret à Ain Kermes et de Frenda, ainsi que des ouvrages d’art à Ain Kermes et Rosfa dans le cadre du projet ferroviaire Tiaret-Saida.