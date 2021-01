Le dirigeant Begag Lahcène, actuel membre du bureau de la Ligue algéroise de cyclisme, est seul candidat à la présidence en vue l'AG élective qui aura lieu mardi à la salle omnisport Mokhtar-Aribi d'El-Biar (Alger), a appris l'APS samedi de source proche de cette instance.

La Commission des candidatures avait bouclé son travail jeudi à midi et Begag a été le seul candidat à avoir déposé un dossier complet dans les délais réglementaires. Par ailleurs, aucune opposition n'a été émise contre sa candidature, faisant qu'il sera à coup sûr plébiscité lors de l'Assemblée générale élective (AGE), prévue le mardi 26 janvier à 15h00, au niveau de la salle omnisports Mokhtar-Aribi d'El-Biar (Alger). La Ligue algéroise de cyclisme avait tenu une première AGE le 9 janvier courant et avait reconduit l'ancien président Messaoud Daoud pour un nouveau mandat olympique à la tête de l'instance (2021-2024).

Cependant, la tutelle avait invalidé ce résultat, en demandant à la Ligue algéroise de tenir une autre assemblée, pour élire un autre président, car selon elle, Messaoud Daoud était inéligible.

En effet, ce dirigeant avait fait l'objet d'une suspension de six mois, alors que les règlements en vigueur ne permettent pas aux candidats ayant été suspendus pour plus de trois mois de prétendre à la présidence d'une instance sportive.

C'est ainsi que sur instruction de la tutelle, la Ligue algéroise s'est résolue à tenir une nouvelle AGE, dans le respect des règlements, pour désigner un nouveau président.

Initialement, Begag Lahcène devait faire partie du bureau de Ligue, qui devait accompagner Messaoud Daoud dans sa nouvelle tâche, pendant le mandat olympique 2021-2024. Mais les circonstances ont voulu que finalement, il soit le nouveau président de la LAC.