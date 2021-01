La sélection algérienne de handball a concédé une nouvelle défaite au Mondial-2021 qui se déroule en Egypte (13-31 janvier), en s’inclinant lourdement face à son homologue norvégienne sur le score de 23 à 36, mi-temps (11-17), vendredi soir au Caire, pour le compte de la 2 journée du tour principal (Gr.III).

Eliminés de la course à la qualification aux quarts de finale, les handballeurs algériens n’ont rien pu faire face aux vice-champions du monde, qui confirment leur victoire face au Portugal (29-28), lors de la précédente journée.

S’appuyant sur leur atouts offensifs, notamment, Ayoub Abdi (7 buts) et Redouan Saker (4 buts), les Algériens ont réussi à rester au contact des Norvégiens jusqu’au quart d’heure de jeu (7-10), avant de flancher devant la machine offensive norvégienne, qui rejoint les vestiaires avec 6 buts d’avance (17-11).

En deuxième mi-temps, les protégés du coach national Alain Portes ont complètement sombré face aux assauts répétitifs d’Alexandre Blonz (7 buts) et Sander Sagossen (6 buts), portant l’écart jusqu’à 15 buts (31-16).

Trop passifs en défens e pour rivaliser avec l’un des favoris au titre mondial, les Algériens s’inclinent finalement avec 13 buts de retard (23-36).

C'est la 4e défaite du sept algérien, lors du rendez-vous égyptien après celles essuyées face à l'Islande (24-39), le Portugal (19-26) et la France (26-29), contre une victoire devant le Maroc (24-23). Dans les autres matchs du groupe III, le Portugal a battu la Suisse (33-23), alors que la France s’est imposée devant l’Islande (28-26). Avant la 3e et dernière journée du tour principal, la France est en tête du classement du Gr.III avec 8 points, devant respectivement le Portugal et la Norvège (6 pts), l’Islande et la Suisse (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec (0 pts).

Les coéquipiers de Messaoud Berkous joueront leur dernier match du tour principal face à la Suisse dimanche à partir de 15h30. A l'issue du tour principal, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.