Pas moins de 172 foyers d'agglomérations secondaires rurales relevant de la daïra de Mekmen Benaammar (Naama) ont été raccordés au réseau de gaz naturel, mis en service jeudi, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Le wali de Naama, Idir Medebdeb a présidé la cérémonie de mise en service de ce projet d’approvisionnement des foyers des nouveaux lotissements d’habitat rural en gaz naturel, au titre de ce programme visant à améliorer le cadre de vie des populations des zones d’ombre, a indiqué la même source. Dans la commune de Kasdir relevant de la même daïra, le chef de l’exécutif de la wilaya a procédé à la mise en service du réseau d’électrification pour raccorder 160 foyers, se trouvant au niveau du groupement d’habitat rural relevant de la localité de Abdelmoula. Il s’agit d’une opération réalisée dans le cadre du programme d’urbanisation et de la construction, pour une enveloppe financière de l’ordre de 15 millions DA.

Toujours, dans la commune de Kasdir, le coup d’envoi a été donné pour le lancement du projet d’approvisionnement des zones d’ombre "Beks" et " Mechraa Belaïd" en eau potable à partir d'un réservoir relié à la conduite de transfert des eaux du bassin hydrographique "Chott El Gharbi". Ce projet assurera l’alimentation en eau potable durant H24 le mois de février prochain, selon la Direction des ressources en eau, a ajouté que 56 opérations ont été concrétisées au niveau des zones d’ombre dans différentes communes de la wilaya, permettant le raccordement de 2.026 foyers au réseau d’eau potable et de 3.526 foyers au réseau d’assainissement, outre la réalisation de deux réservoirs d’eau et la réhabilitation d’un autre à travers ces zones.

Le wali de Naama a procédé, dans le cadre de sa visite dans la daïra de Mekmen Benaamar, au lancement d’une opération de construction d’un réservoir d’eau dans la zone de Bouras (commune de Kasdir) et un autre projet d’équipement d’un puits pastoral dans la zone de "Kraïbia", la réhabilitation d’une structure pour la reconvertir en section de formation professionnelle et l'extension de la salle de soins, ont indiqué les services de la wilaya.