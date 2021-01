Des projets de développement dont ont bénéficié des zones d’ombre au Nord et au Sud de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont été inspectés jeudi par le conseiller du président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad.

Au troisième jour de sa visite d’inspection dans cette wilaya, M. Merad s’est enquis de l’exécution des projets retenus pour plusieurs zones d’ombre des daïras de Medjana, Bordj Zemoura et El Hamadia ainsi que de la prise en charge des préoccupations de leurs citoyens.

Dans la commune de Medjana (Nord de bordj Bou Arreridj), le conseiller du président de la République a inspecté des projets d’aménagement extérieur à Tizaatarine, Ouled Rached, Hechachena et Bouktane . Il a par ailleurs visité une route de 10 km reliant Bouktane à la RN-5 récemment inaugurée et s’est enquis de l’avancement du projet de raccordement au réseau de gaz naturel des villages d’Ouled Allaoua, Timizaire, Dhraâ Lekhal et Tighilet.

Il s’est enquis, dans la daïra de Bordj Zemoura, des conditions de scolarité et du projet de la cantine scolaire d’Ouled Saâdi, du projet d’i nstallation de kits solaires pour des maisons à El Ghil et Ouled Chalabi ainsi que des opérations de raccordement au réseau de gaz naturel, d’extension d’électricité et de réalisation d’une salle de soin et d’une annexe communale au village d’Ouled Djellal. Au village El kaliâ, M. Merad a inspecté le chantier de réseau de gaz naturel et de restauration de maisons avant de se rendre vers la daïra d’El Hamadia où il a inspecté le projet d’éclairage public et d’aménagement du village d’Erbiât, le projet de réseau de gaz naturel du village El Fedj et du projet de restauration d’un groupement scolaire dans la commune d’El Ach qui a bénéficié de 49 opérations de raccordement aux réseaux de gaz, d’électricité, d’assainissement et d’eau potable.

Le conseiller du président de la République chargé des zones d’ombre s’est entretenu avec les citoyens lors des différentes étapes de sa tournée de travail.