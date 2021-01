Un programme d’installation de 18 stations d’internet à très haut débit a été lancé dans la wilaya d’Ouargla par l’entreprise Algérie-Télécom (A.T) en vue d’améliorer le réseau et ainsi les prestations fournies à sa clientèle, a-t-on appris mercredi des responsables locaux de l’entreprise.

Deux de ces stations sont en phase d’installation au quartier Bamendil (périphérie ouest d’Ouargla) et au quartier El-Moustakbel dans la wilaya déléguée de Touggourt (160 km Nord d’Ouargla), alors que les études sont en cours pour le reste des stations, a précisé à l’APS le chargé de la communication.

Reposant entièrement sur le réseau de fibre optique, ces ouvrages visent à améliorer la couverture et la qualité des prestations offertes au citoyen, sachant que ces stations, dotées de technologies modernes de télécommunications, permettent l’accès à l’Internet avec un très haut débit atteignant les 100 mégabits, a expliqué Omar Thelib. Le nouveau programme de modernisation du réseau de télécommunications sera généralisé à l’ensemble des quartiers déjà couverts par l’ancien réseau, a-t-il ajouté. S’agissant du désenclavement des zones d’ombre à travers la wilaya, Algérie-Télécom a procédé dernièrement à la mise en service de deux stations d’internet 4G dans les zones de Hassi-Maâmar (daïra d’El-Hedjira) et Zenaiga (daïra frontalière d’El-Borma), avec une capacité de 700 abonnés chacune, a fait savoir M. Thelib.

L’entreprise a installé à ce jour dans la wilaya d’Ouargla 50 stations 4G, dont 12 en zones d’ombre, qui sont toutes en exploitation, a-t-il encore affirmé en soulignant que ces projets visent à améliorer le réseau de télécommunications, désenclaver les régions et faire parvenir le téléphone et l’Internet jusqu’aux contrées les plus éloignées de la wilaya.