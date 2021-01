Selon la même source, les candidatures pour la meilleure innovation sont ouvertes à partir de ce mardi jusqu'au 29 avril prochain et portent sur les volets annoncés sur le site du ministère www.mpt.gov.dz".

"Ce concours a pour objectif la mise à disposition de logiciels et applications aux personnes aux besoins spécifiques pour les aider à gérer leurs quotidiens mais aussi de soutenir les innovations technologiques et encourager les porteurs de projets dans le domaine des logiciels dédiés à cette catégorie de la société". Les lauréats seront connus le 17 mai prochain à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, a précisé la même source ajoutant que la participation à ce concours et l'évaluation des projets se feront conformément au règlement du concours accessible sur le site officiel du ministère www.mpt.gov.dz". Les candidats peuvent se renseigner et demander des explications via l'e-mail "moussabaqua@mpt.gov.dz" ou en appelant le n + 213 (0) 74805921.

Le formulaire de participation est téléchargeable sur le lien: ar.docx-https://www.mpt.gov.dz/ar/media/5412/istimara.

Le règlement du concours est téléchargeable sur le lien: ar.pdf-https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/reglement.