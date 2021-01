Quelque 400 participants représentant différentes associations nationales et le mouvement associatif des différentes wilayas du pays prendront part samedi prochain à Bechar à un forum sur "le rôle de la société civile et des médias dans la mise en œuvre d’un partenariat sociétal pour ancrer une culture sécuritaire face aux défis régionaux", a-t-on appris mercredi des organisateurs. Initié par l’Académie de la jeunesse Algérienne à l’université "Mohamed Tahri", ce 1er forum national verra la participation de spécialistes et d’universitaires en sciences sociales, de médias ainsi que des représentants des ministères de la Communication et des Affaires religieuses et des Wakfs, en présence du conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a précisé à l’APS le responsable local de l’Académie, Mohamed Brahimi. Les participants débattront des questions liées au rôle du mouvement associatif dans l’éveil des consciences et du partenariat des acteurs associatifs avec les médias pour faire face aux défis régionaux et dans la diffusion de la conscience sécuritaire parmi les citoyens pour faire face aux divers défis sécuritaires et régionaux, a-t-il ajouté. Au cours des travaux du forum qui s’étaleront sur une journée, des ateliers seront mis sur pied par les participants devant être sanctionnés par des recommandations allant dans le sens du renforcement de la prise de conscience des citoyens sur les défis régionaux et sécuritaires auxquels fait face le pays et sur la nécessité de la lutte contre les fausses informations (Fake News), a conclu M.Brahimi.