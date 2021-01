Cette visite s'inscrit dans le cadre de "la poursuite des visites effectuées par la Commission au niveau des structures et des établissement de formation et de production relevant de l'Armée nationale populaire (APN), où les membres de la délégation parlementaire ont écouté une présentation globale sur les activités et les missions de l'ESH avant de visiter les structures pédagogiques de formation, dont les salles de classe, les laboratoires et les ateliers de maintenance", note la source. La délégation a également assisté à des démonstrations de pré-décollage et d'hélicoptères d'entraînement où ils ont reçu des explications détaillées par les cadres de l'ESG concernant la nature des missions et le fonctionnement des hélicoptères. Les membres de ladite Commission ont exprimé leur admiration quant au niveau et à la qualité de la formation ainsi que le haut degré de professionnalisme atteint par les cadres de l'école.