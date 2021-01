Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été mobilisé par l’Etat algérien le 18 janvier 2021 pour assurer le rapatriement des étudiants algériens bloqués au niveau de la zone internationale de l’aéroport de Casablanca (Maroc) et ce à titre gracieux, a indiqué mardi l'Ambassade d'Algérie au Maroc, démentant les informations faussement rapportées par la presse locale.

"Suite aux informations erronées et dénuées de tout fondement, rapportées par la presse locale concernant le rapatriement des étudiants algériens refoulés depuis Montréal (Canada) vers l’aéroport de Casablanca (Maroc)", l’Ambassade d'Algérie à Rabat a précisé dans un communiqué que "sur instruction de M. le Président de République, l’ensemble des services de l’Etat, y compris l’Ambassade d’Algérie à Rabat et le Consulat Général d’Algérie à Casablanca, se sont mobilisés de suite et ont joué pleinement leur rôle, en apportant aide et assistance au profit de ces étudiants et ce, durant toute la durée de leur transit à l’aéroport de Casablanca".

"Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été mobilisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier 2021 pour assurer le rapatriement de ces étudiants en Algérie, à titre gracieux, contrairement aux informations faussement rapportées", a-t-on ajouté de même source.

"Il aurait été souhaitable, par souci de respect des règles d’éthique et de professionnalisme requises en matière de journalisme, que les auteurs de ces articles prennent attache de la représentation diplomatique algérienne accréditée au Royaume du Maroc pour vérifier la véracité des informations avant de les publier", souligne le communiqué.