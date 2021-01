Le diplomate américain, John Limbert, a adressé un message de remerciements et de gratitude à l'Algérie et à son peuple, à l'occasion du 40e anniversaire de la libération des otages américains en Iran, dont il faisait partie, grâce à la médiation algérienne. "Je tiens à remercier le Gouvernement et le peuple algériens pour leur action humanitaire et diplomatique.

En tant qu'ancien otage, je n'oublierai jamais le rôle de nos collègues diplomates algériens à l'instar de l'ambassadeur Redha Malek à Washington et l'ambassadeur Abdelkrim Ghrib à Téhéran", a dit le diplomate John Limbert, dans un message vidéo intitulé "Merci l'Algérie" et publié sur Facebook.

"Je ne puis oublier les médecins algériens à Téhéran, les équipages des avions d'Air Algérie qui nous ont transportés d'Iran et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à 3h du matin dans le froid de janvier à l'aéroport Houari-Boumediene", a-t-il ajouté.

Rappelant "avoir eu la chance, cinq ans plus tard, de travailler comme 1er secrétaire à l'ambassade américaine en Algérie", le di plomate américain a assuré que sa famille et lui n'oublieront pas "la bonté et l'hospitalité du peuple algérien".

Et d'ajouter "quarante ans après cette fameuse journée, je me rappelle encore la bonté et le professionnalisme des amis algériens". "Jamais je n'oublierai votre amitié et ce que vous avez fait pour nous.

Mes meilleurs vœux au peuple fier de ce beau pays", a conclu John Limbert son message vidéo.

John Limbert avait rejoint son poste de diplomate à l'ambassade américaine en Iran 12 semaines avant d'avoir été retenu en otage, avec 51 autres Américains, par des étudiants iraniens pendant 444 jours.

Les otages seront libérés le 20 janvier 1981 grâce à la médiation algérienne.