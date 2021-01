Le Batiment-base de plongeurs démineurs (BBPD) "Acheron" relevant de la Marine nationale française a accosté mardi au port de Djen Djen (Jijel) au niveau de la façade maritime Est pour une halte de quatre jours, indique un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de coopération militaire algéro-française pour l'année 2020, le Batiment base de plongeurs démineurs (BBPD) "acheron" relevant de la Marine nationale française a accosté, mardi le 19 janvier 2021, au port de Djen Djen (Jijel) au niveau de la façade maritime Est ou il ferra une escale de quatre jours", précise la même source.

A cette occasion, "le commandant du Bâtiment a effectué une visite de courtoisie à Monsieur le Général, Commandant de la Façade maritime par intérim où les deux parties ont tenu une séance de travail sur le programme d'instruction tracé", ajoute la même source.

"Cette escale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et d'échange d'expériences entre les armées des deux pays sera marquée par l'exécution de l'activité de coopération opérationnelle +Rais Hamidou-20+ qui comprendra des exercices de plongée militaire, de lutte contre les mines sous-marines et de traitement des accidents de plongée, ce qui permettra de renforcer les capacités de nos Forces navales en matière de sécurisation de navigation des bateaux et de protection des bateaux commerciaux contre les dangers des mines en temps de crises", conclut le communiqué.