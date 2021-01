Les livraisons de téléphones mobiles en Chine se sont situées à 308 millions d'unités en 2020, en baisse de 20,8% par rapport à l'année précédente, ont montré les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications.

Pour le seul mois de décembre, les livraisons ont diminué de 12,6% en glissement annuel, pour atteindre 26,6 millions d'unités.

Les marques nationales ont continué à dominer les livraisons de téléphones mobiles l'année dernière, atteignant 270 millions d'unités et représentant 87,5% du total, selon l'académie, un institut de recherche dépendant du ministère de l'industrie et des technologies de l'information.

En 2020, 462 nouveaux modèles ont été introduits sur le marché, soit une baisse de 19,4% sur un an.