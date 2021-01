Les deux plates-formes n'ont pas fourni d'explications à ce revirement soudain.

Cependant, aucune activité n'a été observée sur les pages du président sortant depuis qu'elles ont été restaurées, et il reste difficile de confirmer si Trump en a vraiment le contrôle de nouveau de ses pages.

Le bannissement de Donald Trump du réseau social aura couté plusieurs milliards de dollars à Facebook. Le 7 janvier, Mark Zuckerberg avait déclaré que les comptes Facebook et Instagram de M. Trump seraient bloqués pour une "durée indéfinie".

La décision est arrivée après l'intrusion de partisans de ce dernier dans le Capitole le 6 janvier.

A son tour, Twitter avait suspendu le compte du Président sortant de façon permanente le 8 janvier. Le site YouTube, propriété de Google, avait également suspendu mardi pour "au moins sept jours" la chaîne de Donald Trump et en a supprimé une vidéo pour motif de violation de sa politique luttant contre l'i ncitation à la violence.

"Compte tenu des inquiétudes à propos de l'actuel risque de violence, nous avons supprimé le nouveau contenu mis en ligne sur la chaîne de Donald J.

Trump pour violation de nos politiques", a écrit le site de vidéos dans un communiqué.