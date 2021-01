Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas du sud-ouest du pays prennent part aux ateliers de formation au quatrième art ouverts samedi dans la wilaya d'Adrar à l'initiative du Théâtre national Algérien (TNA) "Mahieddine-Bachtarzi". S’exprimant en ouverture de ces ateliers, le directeur du TNA, Mohamed Yahyaoui, a souligné que cette structure culturelle s’est attelée à apporter son soutien dans la formation au 4ème art, dans ses volets artistique et technique . Retenus au titre du programme de formation du ministère de la Culture et des Arts à la satisfaction des associations culturelles, ces ateliers s’assignent comme objectifs la formation artistique de jeunes amateurs de cet art pour la promotion de l’art théâtral, a ajouté M. Yahyaoui. Le programme de formation dédié, trois jours durant, aux amateurs de l’art de la planche dans le sud du pays, prévoit des ateliers de formation dans les disciplines de la représentation théâtrale, l’écriture, théâtre pour enfant, la représentation corporelle, la scénographie, la mise en scène, l’organisation et méthodes administratives des coopératives et a ssociations culturelles, ont indiqué les organisateurs. Des participants des wilayas d’Adrar, Tindouf, Nâama et El-Bayadh, se sont, à cette occasion, félicités de pareille initiative qui contribuera au développement et la promotion des talents artistiques des amateurs du théâtre du Sud du pays.