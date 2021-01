Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé lundi, en 3e Région militaire, l'exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles intitulé "Hazm 2021", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulée +Hazm 2021+, dans le cadre de l'évaluation de la Phase I du programme de préparation au combat pour l’année 2020/2021", précise la même source.

Cet exercice tactique vise "l'évaluation des aptitudes au combat des unités engagées et l'entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, à la planification et à la conduite des opérations dans des circonstances très proches de la bataille réelle".