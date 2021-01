Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a procédé, dimanche, à partir de Médéa, au lancement du projet d’agent monétique agréé, un outil d’intégration des startups et des micro-entreprises dans le modèle économique d’Algérie poste.

Le lancement de ce projet, qui intervient à la veille de la célébration de la Journée panafricaine des postes, s’inscrit, selon le ministre, dans une démarche tendant au développement du paiement commercial de proximité, l’aide à la création de petites entreprises prestataires de services et l’adaptation à une conjoncture économique, dominée par le commerce électronique, a-t-il souligné, lors d’une cérémonie organisée au pôle universitaire de Médéa.

L’agent monétique agréé, considéré comme un nouveau maillon dans la chaine de fonctionnement d’Algérie Poste, aura pour mission, en sa qualité de prestataire de service, la commercialisation, la distribution, assurant également le service après-vente des terminaux de paiement électroniques (TPE) au profit des commerçants et opérateurs économiques qui optent pour le paiement électronique.

L’activité et l’exercice de ces agents monétiques agréés sera soumise à une évaluation régulière afin de s’assurer de la performance et de la qualité des prestations fournies, et un dispositif a été mis en place pour garantir la continuité du service et préserver les emplois de l’encadrement technique employé par ces startup ou micro-entreprises, en cas de défaillance ou de retrait d’agrément, a expliqué Hadj Ahmed Benyoub, cadre central à la direction générale d’Algérie Poste, au cours de la présentation de ce projet.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications avait inspecté, en marge de cette cérémonie, le bureau de Poste "Ould Imam" à Médéa, où il s’est enquis des conditions d’accueil des citoyens et du travail du personnel d’Algérie Poste.

Ila également inauguré un nouveau bureau de poste à la cité "15 Décembre", périphérie ouest de Médéa, avant de donner le coup d’envoi des travaux de raccordement de la cité "Ain-Djerda", dans la commune de Draa-Smar, ouest de Médéa, au réseau FTTH.