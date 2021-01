Une campagne de sensibilisation sur les risques encourus de la mauvaise utilisation du gaz naturel a été lancée lundi dans la wilaya d’Illizi par la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et cible la population scolarisée. Animée avec le concours des services de la protection civile, de la santé et de la radio locale, cette campagne préventive consiste en l’explication aux élèves de l’utilisation correcte et rationnelle de cette source d’énergie, a indiqué la chargée de communication à la SADEG, Ouadda Zahra. Des dépliants et des spots publicitaires sur les précautions à prendre en matière de contrôle périodique des équipements électroménagers fonctionnant en gaz naturel, poêles et chauffe-eaux notamment, en vue d’éviter les risques d’asphyxie par le monoxyde de carbone, ont également été prévus au programme de cette action de sensibilisation, a-t-elle ajouté. Inscrite dans le cadre du programme de la direction générale de la Sonelgaz portant intensification de l’information de proximité, cette campagne ciblera tout au long de la saison hivernale les différe ntes couches sociales les sensibilisant sur les mesures préventives et de sécurité contre les dangers du gaz.