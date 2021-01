Deux sessions sont prévues pour les mois de février et mars au profit de 26 enseignants chacune, qui seront formés pour animer les clubs verts au niveau des établissements scolaires, a indiqué, à l’APS, Aicha Mansouri.

La direction de l’environnement, qui travaille déjà avec 61 clubs verts au niveau de la wilaya, compte élargir sa coopération à une centaine d’autres clubs et établissements scolaires. Au titre du programme tracé dans le cadre des actions de la commission de wilaya pour l’éducation environnementale et du développement durable, où la direction de l’environnement est membre, il a été décidé récemment de créer des espaces verts dans les CEM et lycées qui disposent d’un jardin de 100 mètres carrés. Ce programme, intitulé "Plantation d’arbres, design et conception des espaces verts", implique des paysagistes e t des horticulteurs, qui mettront leur savoir-faire pour réaliser des espaces verts de qualité au niveau de ces établissements scolaires, a-t-on fait savoir.

Les écoles primaires bénéficieront, quant à elles, du programme du "Petit jardinier", qui inclut des activités d’initiation à la botanique, a-t-on ajouté.