Des affrontements ont éclaté lundi entre tribus rivales dans l'Etat du Darfour-Sud, dans l'ouest du Soudan, faisant au moins 47 morts, a indiqué un chef tribal dans un nouveau bilan. Des hommes de la tribu des "Rizeigat à bord de véhicules, de motos et de chameaux, ont lancé une attaque contre le village de Saadoun, où habite la tribu Fallata", a indiqué Mohamed Saleh, un chef de la tribu Fallata, en faisant état d'un nouveau bilan de 47 morts. Un précédent bilan faisait état de 20 morts. "Plusieurs maisons ont été incendiées" durant l'assaut, a-t-il ajouté. Ces nouvelles violences surviennent après qu'au moins 83 personnes ont été tuées en moins de 48 heures lors d'affrontements tribaux dans l'Etat du Darfour-Ouest, un autre Etat de la vaste région du Darfour.

Le Darfour connaît une recrudescence des violences, plus de deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union Africaine (Minuad), une opération de 13 ans. Censé commencer en janvier 2021, le retrait progressif des troupes de la Minuad sera étalé sur six mois.

Le gouvernement soudanais doit prendre la responsabi lité de la protection des populations de la région.

Le conflit au Darfour débuté en 2003 entre forces loyales au gouvernement et insurgés a fait quelque 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, essentiellement durant les premières années, selon les Nations unies.

Le gouvernement soudanais de transition -mis en place après la chute de l'ancien régime de Omar el-Béchir en avril 2019 causée par plusieurs mois de contestation populaire- a signé en octobre un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles y compris au Darfour.

Si les violences ont baissé d'intensité, les affrontements restent fréquents concernant l'accès à la terre et à l'eau, opposant éleveurs nomades arabes fermiers darfouris.