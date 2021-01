Le ministère tunisien de la Santé publique a fait état dimanche de 2.859 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus et 76 décès supplémentaires à la date du 16 janvier à 11h00, ce qui porte à 5.692, le nombre total des morts depuis le début de l'épidémie. Selon un communiqué du département, relayé par l'agence de presse, TAP, quelque 9.672 analyses ont été effectuées à la même date portant le nombre total des dépistages réalisés depuis l'apparition de la pandémie à 756.252. D'après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre de patients rétablis a atteint 1.138 à la date du 16 janvier, portant à 128.992, le nombre total des malades guéris du virus. Quelques 1.919 patients sont toujours hospitalisés dans des établissements public et privé dont 383 se trouvaient toujours en soins intensifs. Le ministère a invité les citoyens au strict respect de la loi et du protocole sanitaire mis en place pour freiner l'envolée du nombre de contaminations par la Covid-19.