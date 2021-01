Le Brésil a enregistré 551 nouveaux décès liés au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui en porte le bilan à 209.847, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

En outre, 33.040 nouveaux cas ont été enregistrés au cours de la même période, pour un total national de 8.488.099, a ajouté le ministère. Ces données ont été publiées après que l'Agence nationale brésilienne de veille sanitaire (Anvisa) a approuvé à l'unanimité l'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac, ainsi que de celui co-développé par l'université d'Oxford et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca. Sao Paulo est l'Etat le plus touché par la pandémie, ave 1.625.339 cas et 49.945 décès. Une campagne de vaccination à travers le pays sera lancée mercredi, et les vaccins seront distribués à tous les Etats à partir de lundi, selon le ministère de la Santé.