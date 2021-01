Pas moins de 84 patients de la wilaya déléguée de Timimoune, atteints de strabisme, ont bénéficié d'interventions chirurgicales à la faveur d'une caravane médicale initiée par l'hôpital "Ahmed Medeghri" de Saida, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Santé et la Population de la wilaya de Saida.

Composée de 5 ophtalmologues et deux infirmiers, la caravane médicale s'est rendue au début du mois de janvier en cours à la wilaya déléguée de Timimoune en vue d'assurer des consultations médicales et effectuer des interventions chirurgicales à des malades atteints de strabisme, a-t-on indiqué.

Un programme d'interventions chirurgicales, réalisé durant les quatre jours de l'initiative, a contribué à atténuer la souffrance des malades en leur épargnant des déplacements vers le nord du pays pour recevoir les soins.

Le staff médical a aussi consulté 208 personnes souffrant de strabisme, a-t-on fait savoir.