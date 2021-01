Une caravane médicale a été dirigée dimanche vers les zones d’ombre de 5 communes de la wilaya de Batna par la direction locale de la protection civile en coordination avec la direction de l’action sociale et de la solidarité et l’antenne régionale de l’Agence de développement social (ADS) à Batna.

La caravane dont le départ a été présidé par le wali Toufik Mezhoud comprend trois ambulances équipées et encadrées par trois médecins.

L’initiative qui se poursuit jusqu’au 21 janvier courant concernera les zones d’ombre des cinq communes d’Ouled Selam, Bouzina, Azil Abdelkader, T’kout et Ouled Fadhel et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la direction générale de la protection civile, a affirmé le colonel Djamel Khemar, directeur local de la protection civile.

Des consultations médicales sur site seront assurées par le staff de la caravane et des médicaments seront distribués en plus de l’établissement de rapports destinés aux instances concernées sur les situations sociales et sanitaires des zones visitées, selon le même cadre qui a assuré que d’autres caravanes seront organisées à l’avenir. Selon les animateurs de la caravane, des aides seront octroyées aux démunis habitant ces zones par la direction de l’action sociale et l’ADS en coordination avec les cellules de proximité des communes concernées. Au premier jour de sa tournée, la caravane s’est dirigée vers Ouled Selam et se rendra lundi vers Bouzina puis Azil Abdelkader, T’kout et Ouled Fadhel.