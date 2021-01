De nombreux habitants des zones d'ombre de la commune de Ain Zitoun (Oum El Bouaghi) ont bénéficié, dimanche, d’une aide médicale à la faveur d’une caravane initiée par la direction générale de la protection civile en coordination avec les autorités locales et la direction locale de la santé.

A ce propos, la cellule de communication de la direction locale de la protection civile a fait état à l’APS que ce convoi a ciblé les zones d'ombre de la commune de Ain Zitoun, plus précisément dans les mechtas de Theniet El Kebch, Djerdjour, et Foum El Anba afin de fournir des soins médicaux, en particulier aux personnes dans l’incapacité de se déplacer de leur lieu d’habitation pour aller consulter un médecin.

La même source a ajouté que cette caravane médicale est composée de 5 médecins relevant de la direction de la protection civile de Oum El Bouaghi, en plus d'un médecin mandaté par la direction locale de la santé pour effectuer des examens médicaux au profit de la population concernée.

Les habitants des zones d'ombre ciblées ont ainsi pu bénéficier d’examens médicaux , de conseils et d’orientations, ainsi que certains médicaments dont les malades en avaient besoin, a-t-on souligné.

Dans le cadre de cette caravane médicale, les éléments de la protection civile étaient aussi chargés de transférer les cas urgents nécessitant des soins médicaux spécifiques vers les établissements hospitaliers de la wilaya, a-t-on assuré par ailleurs. Les examens médicaux au profit des habitants des zones d'ombre vont se poursuivre à travers les 12 communes de la wilaya à la faveur de cette même caravane, et ce, jusqu’au 22 janvier en cours, a-t-on fait savoir.