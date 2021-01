La Chine dépassera les Etats-Unis pour devenir le plus grand marché de l'Internet des objets (IdO) au monde en 2024, selon un rapport du secteur.

Les dépenses de l'IdO de la Chine devraient atteindre environ 300 milliards de dollars d'ici 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 13% au cours des cinq prochaines années, d'après les données d'International Data Corporation (IDC), une société d'études du marché international. En 2024, les dépenses du pays en matière d'IdO représenteront 26,7% des dépenses mondiales dans ce secteur, suivies par les Etats-Unis (23,8%) et l'Europe de l'Ouest (23,4%), selon les mêmes données d'IDC.

Parmi les 20 industries couvertes par le rapport d'IDC, les dépenses de l'IdO du secteur manufacturier, du gouvernement et de la consommation représenteront plus de la moitié des dépenses totales du marché d'ici 2024.

Selon Jonathan Leung, analyste de marché supérieur à IDC Chine, le pays a connu des perturbations sur le marché de l'IdO en raison du COVID-19 et a réduit les dépenses en IdO dans toutes les industries au début de 2020.

"Alors que la Chine poursuit son chemin vers la reprise, nous nous attendons à ce que le marché rebondisse dans les années à venir, puisque les entreprises commencent à saisir le rôle vital de l'IdO dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que leurs capacités à atténuer les perturbations du marché", souligne le même analyste.