Le musée du moudjahid de Tiaret a reçu dernièrement 16 lettres et cinq photos du chahid Adda Hamdani, natif de la wilaya de Tiaret, qu'il envoyait depuis les geôles de Tiaret et d'Oran en tant que condamné à mort par le colonisateur français, a-t-il indiqué.

A l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de la mort du martyr Adda Hamdani, M. Betarcha a rappelé que le chahid a été brûlé vif, le 12 janvier 1961 à Oran, tout comme trois de ses compagnons par la sinistre Organisation de l'armée secrète (OAS), soulignant que ces documents qui enrichiront les archives nationales ont été remises par la sœur du chahid, Stambouli Ghalia, au musée du Moudjahid.

Les lettres, envoyées par le martyr Adda Hamdani à sa sœur Ghalia contiennent des informations sur son emprisonnement, notamment cel les de son matricule de prisonnier et des moudjahidine et martyrs qui ont été incarcérés avec lui dans les prisons de Tiaret et d’Oran.

La plus ancienne de ses lettres remonte au 7 février 1960 à Tiaret et la dernière au 13 décembre 1961 à la prison d'Oran, soit un mois avant son exécution de manière sauvage, a-t-on indiqué.

"Ces lettres sont d'une grande importance. Elles pourront faire l'objet d'études et de documentaires par des chercheurs pour mettre en exergue de nombreux faits historiques de ce combattant qui était commandant de la première division de la zone 7 de la Wilaya V historique", a-t-on souligné.

La famille du chahid a fait savoir qu'elle attend la publication d'un ouvrage sur la vie de Adda Hamdani, écrit par son avocat, maître Mohamed Rahal, avec le soutien de la moudjahida Zahra Drif, en plus de l'adoption par la wilaya de Tiaret d’un projet de publication d'un autre ouvrage écrit par son compagnon et son adjoint, le moudjahid Haddou Bouabdellah.