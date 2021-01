L’entraîneur Dziri Billel a affirmé dimanche que son engagement avec le NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football) pour succéder à Nadir Leknaoui était "sur la bonne voie". "J’ai donné mon accord de principe pour diriger le Nasria. Il reste quelques détails à régler dans les prochaines heures avant d’officialiser mon engagement. C’est sur la bonne voie", a indiqué Dziri à l’APS. Dziri (48 ans) a quitté le CA Bordj Bou Arréridj la semaine dernière à l’issue de la lourde défaite concédée dans le derby des hauts-plateaux face à l’ES Sétif (1-5), enfonçant un peu plus le club lanterne rouge du championnat dans les profondeurs du classement. De son côté, Nadir Leknaoui a fait les frais du mauvais départ des "Sang et or", incapables de s’imposer jusqu’au match à domicile face à l’ASO Chlef (1-0), dans le cadre de la 7e journée de championnat. Sous la houlette de l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ, le NAHD a battu l'ASO avant de s'incliner vendredi en déplacement face à la JS Saoura (2-1), dans le cadre de la 8e journée. Dziri, qui avait dirigé son club formateur à trois reprises auparavant, dont deux fois en tant qu’adjoint, devrait faire son retour lors de la réception du NC Magra, à l’occasion de la 9e journée.