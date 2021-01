La surprise du jour est venue de Sétif, où l'intouchable leader sétifien a dû concéder à domicile, sa 1re défaite, devant son poursuivant immédiat, le MC Alger. Un but du défenseur Lamara (76e), permet au "Doyen" de réduire son retard à deux points, en attendant de livrer son match en retard face à la JS Saoura à Béchar, le 2 février prochain.

Le MC Alger auteur de sa 3e victoire en déplacement, reste invaincu, tout comme le champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad et le MC Oran, qui se sont séparés sur un score de parité sur le terrain du stade du 20 août 1955.

Les Belouizdadis ont été les premiers à ouvrir le score par l'inévitable Belahouel (22e), qui signe à l'occasion son 5e but de la saison, mais le MCO n'a pas tardé à niveler le score, quatre minutes plus tard par Nekkache, l' ancien joueur du...

CRB puis du MCA.

Le CRB et le MCO qui comptent (12 points) mais avec deux matches en moins pour le champion d'Algérie en titre, ont été rejoints à la 7e place par la JS Kabylie qui est allée damer le pion au WAT (2-0).

Deux buts du Libyen Al-Tubal (79e s.p), et Nezla (90e+1) ont effacé le dernier revers des "Canaris" à Tizi-Ouzou face à l'USM Alger (1-2), tout en enfonçant Le Widad (18e- 4 pts) toujours à la recherche de son premier succès de la saison à l'instar de la lanterne rouge, le CABB Arreridj.

Au stade Omar Hamadi, l'USM Alger poursuit sa progression vers le haut du tableau en battant le RC Relizane (3-1).

Cette victoire obtenue grâce à un doublé de Hamza Koudri, la 3e consécutive après celles du NAHD (3-0) et de la JSK (2-1), redonne le sourire aux "Rouge et Noir" après un catastrophique début de saison.

Le dernier match au programme de samedi s'est achevé sur un score blanc entre le NC Magra et le Paradou AC.

Le NCM (18e - 5 pts), qui n'a plus gagné depuis la 1ère journée, fait du surplace, alors que les Académiciens, continuent de collectionner les nuls (6) au total, pour une victoire et une défaite.

Cette journée entamée jeudi, a été marquée par l'exploit de l'O.Médéa vainqueur sur le terrain de l'AS Ain M'lila (3-1), qui lui permet de se positionner à un e excellente 5e place (13 pts), à une longueur seulement de sa victime du jour, l'AS Ain M'lila qui a raté l'aubaine de prendre seule la 2e place.

L'autre exploit du jour est à mettre à l'actif de l'USM Bel-Abbes victorieuse de l'US Biskra (1-0).

Cette 2e victoire consécutive signée a été paraphée par le même joueur, Metref.

A Béchar, la JS Saoura est venue à bout du NA Hussein-Dey par (2-1), au terme d'un match placé sous le signe des penalties.

L'ASO Chlef qui recevait la lanterne rouge le CABB Arreridj, a dû attendre le temps additionnel pour s'imposer grâce à des réalisations de Maherzi (90+2) et Tahar (90+5).

En revanche, le CABBA qui n'a engrangé que deux points en 8 matches, voit sa situation se compliquer un peu plus, notamment après le départ de son entraîneur, Bilal Dziri, et son directeur général, Nadir Bouznad.

Six cartons rouges ont été brandis par les arbitres lors de cette journée à l'encontre de : Meftah (NAHD), Gaaga (CABBA), Boutahra (USMBA), Koupko (CRB), Bensayah (JSK) et Chellali (WAT).