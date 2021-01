La nécessité de développer des activités économiques à travers les seize (16) zones d'ombre de la wilaya de Bechar a été soulignée dimanche lors d'une journée d'études sur ''les potentialités agricoles pour l'absorption du chômage et la création d'opportunités d'investissements dans les zones d'ombre''. ''Le développement et la promotion des activités économiques à travers ces zones d'ombre, dans le but d'absorber le chômage, est aujourd'hui impératif, et l'agriculture constitue un secteur important générateur d'emplois et de richesse et catalyseur d'un développement économique bénéfique aux habitants de ces zones d'ombre, situées au nord et au sud de la wilaya'', a indiqué le wali de Bechar, Mohamed Belkateb. ''L'état a mis les moyens pour le renforcement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie du citoyen, à travers la réalisation des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de routes, ainsi que la réalisation d'écoles et de centres de santé'', a-t-il souligné, appelant à ''une réflexion et la mise en œuvre d'un programme de développem ent économique de ces zones en vue de répondre aux préoccupations de leurs habitants''. ''L'emploi et la création de nouvelles ressources économiques peuvent être un vecteur de développement de ces zones d'ombre et l'agriculture, et les filières d'élevage sont toutes indiquées pour la concrétisation de ce programme de développement'', a estimé le chef de l'exécutif de wilaya. Il appartient pour cela d'assainir le foncier agricole dans la wilaya dans une perspective de création de nouvelles exploitations agricoles, l'encouragement et le soutien de l'investissement privé dans le secteur et surtout l'encouragement et l'accompagnement des différents projets, agricole et d'élevage, des jeunes et autres sans emploi dans ces zones d'ombre, a-t-il ajouté. La redynamisation et la modernisation du schéma de travail des comités locaux d'attribution du foncier agricole et la rapidité de traitement et d'étude des dossiers des postulants à l'investissement dans le secteur, comme solution pour la concrétisation des ambitions de développement économique des zones d'ombres de la wilaya, sont les mesures préconisées par le wali de Bechar. La journée d'étude a été initiée par la wilaya avec la participation de l'ensemble des responsables des secteurs d'activités, des chefs de daïras et des présidents des 21 assemblées populaires communales de la wilaya ainsi que ceux des services techniques. Dans la wilaya de Bechar, il est enregistré, au titre de la loi sur l'accession à la propriété foncière agricole, un total de 10.378 bénéficiaires, dont 1.749 ont été rayés à la suite d'une opération d'assainissement du foncier agricole, tandis que les autres ont bénéficié d'un foncier attribué dans le cadre de cette loi sur une superficie totale de 49.143,45 hectares, dont plus de 6.000 ha ont été réellement mis en valeur, d'où l'importance et la nécessité de la poursuite de l'opération d'assainissement pour la création de nouveaux périmètres agricoles de mise en valeur à travers les zones d'ombre de la wilaya, a-t-on fait savoir lors de la rencontre.

Ce qui favorisera le développement économique de ces zones à vocation essentiellement agricole et pastorale, ont indiqué des participants à la rencontre. L'objectif est de faire de l'agriculture, notamment les filières phœnicicole, oléicole et arboricole fruitière, ainsi que l'élevage d'espèces animales endémiques à la région à l'exemple du camelin, de véritables créneaux de développement économiques des zones d'ombre de la wilaya, ont ajouté des intervenants. Ces zones possèdent aussi des potentialités en matière de tourisme et d'artisanat, pouvant être exploitées pour la création d'emplois et de richesse, selon les participants à cette rencontre initiée dans le cadre de la mise au point de solutions locales pour la promotion économique des zones d'ombre.