Trois (3) projets d’alimentation en eau potable (AEP) de trois zones d’ombre dans la commune rurale de Beni H’midene ( 50 km Nord Ouest de Constantine), ont été réceptionnés fin 2020, a-t-on appris dimanche de la subdivisionnaire de la daïra de Zighoud Youcef ,Siham Bouziane.

Ayant porté sur la création d’un réseau global d’eau potable de 3.200 mètres linéaires, ces opérations ont concerné les mechtas de Sefsafa et de Houima ainsi que le groupe d’habitation secondaire de Touabi, a précisé la subdivisionnaire de cette daïra qui couvre la localité de Beni H’midene.

La concrétisation de ces projets, selon la même responsable, a permis de mettre fin à la souffrance des citoyens de ces zones d’ombre (plus de 2.000 habitations) qui s’approvisionnaient auparavant depuis des citernes d’eau.

S’agissant du raccordement au réseau d’assainissement, trois (3) autres projets ont été achevés également durant la même période, dans les mechtas de Chaibiya et de Beni Oueguad (près de 1.000 habitations) en plus du groupe d’habitation secondaire de Touabi, a ajouté la subdivisionnaire, soulignant que ces opérations ont consisté en la pose d’un réseau estimé à 2.250 mètres linéaires.

La réalisation de ces opérations qui visent l’amélioration des conditions de vie de la population du monde rural, est inscrite dans le cadre des directives des autorités publiques, ayant pour objectif le développement des zones d’ombre, en particulier des mechtas et hameaux implantés dans des régions éloignées et déshéritées, a affirmé Mme Bouziane. La concrétisation de ces opérations a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière globale évaluée à 17 millions DA, inscrite au titre du plan communal de développement (PCD) de l’année 2020, a-t-elle fait savoir. La commune de Beni H’midene à caractère agricole compte une dizaine dezones d’ombre à l’image des mechtas et villages de Djenan El Baz, de Soussani, d’El Marra et d’Ain Kesiba , selon les dernières statistiques établies par les services de l’Assemblée populaire communale (APC).