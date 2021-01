Ces opérations, dont ont bénéficié les villages éloignés de Gaaloul, Sidi Moussa, Theniet Chiakha, Hawd Dayra, ont nécessité une enveloppe financière de 53 millions DA, a indiqué le responsable.

Elles ont consisté en la réalisation d'un puits pastoral et son équipement en énergie solaire, un réservoir de 250 mètres cubes et des canalisations pour l'alimentation en eau potable, a-t-il précisé. Une cantine scolaire a été aussi réalisée dans l'école primaire "Demmouche Mohamed Larbi" du village de Sidi Moussa, en plus de la dotation du village de Gaaloul d'une annexe communale, d'un logement de fonction et d'une salle de soins ainsi que la fourniture d'un chauffage à l'école "Boukhari Kaddour" et d'une citerne de gaz propane, la conduite de transport du gaz étant éloignée de cette zone, a ajouté M. Khelifa. Aussi, les lotissements de l'habitat rural groupé (300 habitations), situés aux environs de la commune d'Ain Benkhelil, ont été raccordés au réseau d'électricité, outre la réalisation de trois stades de proximité en gazon artificiel, a-t-il poursuivi. Plusieurs autres projets de développement sont en cours de réalisation dans la commune d'Ain Benkhelil avec divers taux d'avancement, dont ceux d'un CEM, d'une garderie d'enfants et d'une piscine de proximité, a affirmé le chef de daira.

De son côté, la Conservation des forêts de la wilaya de Naama a annoncé le lancement d'une opération de plantation de fourrage (gatfa) dans cette commune steppique en vue de fournir de l'aliment au bétail, en plus de l'ouverture de nouveaux points d'abreuvement.