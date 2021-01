L'armée nigériane a repris dimanche le contrôle de sa base militaire de Marte, dans le nord est du pays, après "d'intenses combats" avec les terroristes du groupe "Etat islamique en Afrique de l'Ouest" (Iswap). "Les troupes de l'opération TURA TAKAIBANGO, en coordination avec l'armée de l'air ont détruit sept camions militarisés des +terroristes+ d'Iswap/Boko Haram, et a décimé plusieurs +terroristes+ alors qu'ils tentaient d'attaquer leur position", a fait savoir l'armée nigériane dans un communiqué publié samedi soir.

"Les troupes sont toujours à la poursuite des +terroristes+. Plus de détails seront communiqués plus tard au public", a ajouté l'armée. Dimanche matin, l'armée avait repris le contrôle de sa base, selon des sources citée par des médias et les "terroristes ont quitté la ville de Marte", d'où des milliers de civils ont fui pour rejoindre Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, à 130 kilomètres de là. De nombreux terroriste du groupe "Iswap", avait attaqué la base militaire stratégique de Marte vendredi soir et en avait toujours le contrôle samedi dans la journée, avant d'être délogé s par l'armée nigériane, et notamment par une lourde opération aérienne.

L'armée nigériane, qui assure depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari avoir repris contrôle du nord-est du Nigeria malgré la multiplication des attaques, a effectué de nombreux raids sur plusieurs bases terroristes ces dernières semaines.