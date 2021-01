Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a tenu vendredi une réunion de travail avec son homologue kenyane, Raychelle Omamo, à Nairobi, avec laquelle il a évoqué les relations bilatérales ainsi que les principaux foyers de tension sur le continent africain, y compris les situations en Libye et au Sahara Occidental, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les deux Ministres ont procédé à un "examen approfondi" de l’état des relations bilatérales, explorant les voies et moyens de leur renforcement. Ils se sont particulièrement félicités de la qualité des relations politiques "historiques" et du "partenariat stratégique qui lie les deux pays", a précisé le ministère. En outre, les deux chefs de la diplomatie sont convenus d'approfondir et raffermir davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial, en mettant en place les "mécanismes nécessaires à même de les mettre au diapason des excellentes relations politiques", a ajouté la même source. Au titre des questions régionales et interna tionales, les deux ministres ont relevé avec "satisfaction la convergence de leurs positions privilégiant le respect des principes du droit international et le règlement pacifique" des crises et conflits. Ils ont passé en revue les derniers développements des "principaux foyers de tension sur le continent africain, y compris les situations prévalant en Libye, au Sahara Occidental, au Mali et dans les régions du Sahel, du Centre et de la Corne de l’Afrique". A cette occasion, M. Boukadoum a tenu à féliciter son homologue, Mme Raychelle Omamo, pour le "leadership régional et continental du Kenya", lui souhaitant un "franc succès dans l’exercice de son mandat en tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies", tout en l’assurant du "soutien de l’Algérie dans cette entreprise visant à porter haut et fort les aspirations légitimes des peuples africains à la paix et à la stabilité", a ajouté le ministère.