La Secrétaire d'Etat, auprès du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du Sport d'élite, Salima Souakri a mis l’accent, jeudi, sur la grande importance qu’elle accorde aux jeunes talents sportifs, dans le cadre du plan du programme de son secteur et de la prise en charge de ces talents prometteurs pour développer leurs capacités à la faveur d’un bon encadrement, a indiqué un communiqué de presse.

Présidant la cérémonie de distinction des jeunes talents sportifs des différentes wilayas, dans le cadre du programme du Secrétariat d'Etat chargée du Sport d'élite et en consécration du projet de prise en charge des jeunes talents, Mme Souakri a mis l’accent sur la nécessité d’accompagne ces jeunes talents, à l’instar de Takieddine Boukhedna (10 ans) joueur de football de la wilaya de Annaba, Amine Cherchour (6 ans), jeune talent dans le jeu d’échecs de la wilaya de Biskra, Yaakoub Zared (11 ans), personne aux besoins spécifique, spécialiste en gymnastique de la wilaya de M’sila.

Ces trois jeunes talents ont exprimé leur joie et leur satisfaction quant à cette distinction qui les « encouragera certainement à concilier sport et études », selon le communiqué du Secrétariat d'Etat chargée du Sport d'élite.