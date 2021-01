Les "Gardiens de la Révolution" en Iran ont procédé vendredi à des tirs de missiles et de drones dans le centre du pays dans le cadre d'un exercice militaire, ont-ils annoncé sur leur site internet Sepahnews.

Cet exercice présente une "nouvelle génération" de missiles balistiques sol-sol, selon les "Gardiens de la révolution", armée délite iranienne.

La manoeuvre incluait notamment une "attaque de drone sur un système de défense antimissile, suivie du lancement d'un barrage de missiles balistiques de types Zolfaghar, Zelzal et Dezful", ajoute Sepahnews.

Selon les mêmes sources, les missiles étaient "équipés d'ogives détachables et contrôlables hors de l'atmosphère".

Une vidéo publiée par la télévision d'Etat iranienne montrait plusieurs missiles tirés dans une zone désertique, en présence du chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, et du commandant des forces aérospatiales, le général Amirali Hajizadeh.

"Le message de cet exercice est (de démontrer) notre puissance et notre détermination à défendre notre souveraineté" contre les "ennemis de l'Iran", a dit M. Salami, cité par Sepahnews.

Selon M. Haj izadeh, cette opération illustre la "nouvelle puissance" et les capacités des Gardiens de la révolution.

Cet exercice intervient après une manoeuvre de deux jours cette semaine par la marine iranienne dans le golfe d'Oman, et après un autre exercice de drones de 48 heures mené par l'armée à partir du 5 janvier.